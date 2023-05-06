48-летняя Довлатова показала фигуру в купальнике

Фигуру в слитном красном купальнике с откровенным вырезом на груди продемонстрировала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 48-летняя актриса, теле- и радиоведущая Алла Довлатова. На опубликованном фото она стоит у бассейна в Сочи и прикрывает лицо рукой от яркого солнца.

© Мослента

Артистка отметила, что на этот снимок ее вдохновили комплименты от незнакомых людей, которых она встретила на курорте. Она призвала своих подписчиков как можно чаще говорить приятное друг другу.

«Алла, ну вы правда крутая! Купальник и фигура супер! Умница, так держать!», «Аллочка, вы совершенство!», «Купальник — бомба!», «Всегда восхищаюсь вами, вашей красотой, позитивом, добротой, отношением к людям и вообще вашей жизненной позицией», ― написали фолловеры Довлатовой в комментариях.