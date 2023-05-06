$76.82-1.7984.91-2.09

48-летняя Алла Довлатова продемонстрировала фигуру в купальнике

Фигуру в слитном красном купальнике с откровенным вырезом на груди продемонстрировала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 48-летняя актриса, теле- и радиоведущая Алла Довлатова. На опубликованном фото она стоит у бассейна в Сочи и прикрывает лицо рукой от яркого солнца.

48-летняя Довлатова показала фигуру в купальнике
© Мослента

Артистка отметила, что на этот снимок ее вдохновили комплименты от незнакомых людей, которых она встретила на курорте. Она призвала своих подписчиков как можно чаще говорить приятное друг другу.

«Алла, ну вы правда крутая! Купальник и фигура супер! Умница, так держать!», «Аллочка, вы совершенство!», «Купальник — бомба!», «Всегда восхищаюсь вами, вашей красотой, позитивом, добротой, отношением к людям и вообще вашей жизненной позицией», ― написали фолловеры Довлатовой в комментариях.

Ранее поклонники попросили Довлатову быть скромнее после танцев в откровенном боди.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий