Глюкоза похвасталась новой стрижкой
Певица Глюкоза изменила имидж и поспешила поделиться новой видеозаписью с подписчиками в социальных сетях.
Исполнительница похвасталась новой прической.
«Новая стрижка — новый этап жизни», — написала Глюкоза под постом.
Поклонники поддержали артистку и отметили, что ей очень идет удлиненное каре.
Соцсети
Певица замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Они являются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.
Недавно Глюкоза призналась, что хочет завести третьего ребенка. Они с мужем обсудили этот вопрос, но пока дочери Лидия и Вера не выразили желания иметь брата или сестру. Она отметила, что девочки могут подумать еще год или два.