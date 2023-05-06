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Глюкоза похвасталась новой стрижкой

Певица Глюкоза изменила имидж и поспешила поделиться новой видеозаписью с подписчиками в социальных сетях.

Глюкоза похвасталась новой стрижкой
© Слово и Дело

Исполнительница похвасталась новой прической.

«Новая стрижка — новый этап жизни», — написала Глюкоза под постом.

Поклонники поддержали артистку и отметили, что ей очень идет удлиненное каре.

Соцсети

Певица замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Они являются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.

Недавно Глюкоза призналась, что хочет завести третьего ребенка. Они с мужем обсудили этот вопрос, но пока дочери Лидия и Вера не выразили желания иметь брата или сестру. Она отметила, что девочки могут подумать еще год или два.

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