Почему раскритиковали новые фото Тодоренко
Регина Тодоренко решила похвастаться новой фотосессией, но, как это часто бывает, получила очередную волну хейта. Она была на отдыхе в Дубае и там с фотографом отправилась на пляж. Регина решилась сделать смелые кадры. Только в купальнике.
Казалось бы, мать двоих детей прекрасно выглядит. Действительно, Тодоренко меньше года назад родила второго сына. Сейчас у нее накачанное тело, на животе кубики.
Однако пользователи Сети оказались не в восторге от снимков звезды.
“Неудачно подобранный купальник. Он отдельной жизнью живет, с телом вашим совсем не подружился”, “Лучше бы без купальника, чем с таким некрасивым”, “Талии вообще нет. Мужская фигура”, – пишут ей в комментариях.
В основном, люди отмечают, что Регина неправильно подобрала наряд для своей фигуры. Как-то сама Тодоренко признавалась, что у нее широкие бедра, которые ей достались от бабушки. И с такой фигурой ей подошли бы бикини другого фасона.
В общем -то, звезда телевидения выглядит отлично. Видимо, она немало времени проводит в спортзале. Кроме того, думается, сказались и изнурительные тренировки, когда он участвовала в “Ледниковом периоде”. Как известно, приглашение от продюсеров шоу она получила сразу после родов и не стала отказываться. Частенько кормящая мать приходила на тренировки прямо с малышом. В перерывах она умудрялась накормить новорождённого.
Кстати, Регина призналась, что она сейчас не в самой лучшей форме. На отдыхе она умудрилась набрать три килограмма. Но это мало отразилось на ее фигуре, судя по фото. А вот находит ли она время для фитнеса на отдыхе, телеведущая не разглашает. Может быть, причиной веса стало то, что она слишком расслабилась и начала пропускать занятия. Наверстать успеет, вернувшись в Москву.