Почему раскритиковали новые фото Тодоренко

Регина Тодоренко решила похвастаться новой фотосессией, но, как это часто бывает, получила очередную волну хейта. Она была на отдыхе в Дубае и там с фотографом отправилась на пляж. Регина решилась сделать смелые кадры. Только в купальнике.

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Казалось бы, мать двоих детей прекрасно выглядит. Действительно, Тодоренко меньше года назад родила второго сына. Сейчас у нее накачанное тело, на животе кубики.

Однако пользователи Сети оказались не в восторге от снимков звезды.

New Magazine

“Неудачно подобранный купальник. Он отдельной жизнью живет, с телом вашим совсем не подружился”, “Лучше бы без купальника, чем с таким некрасивым”, “Талии вообще нет. Мужская фигура”, – пишут ей в комментариях.

В основном, люди отмечают, что Регина неправильно подобрала наряд для своей фигуры. Как-то сама Тодоренко признавалась, что у нее широкие бедра, которые ей достались от бабушки. И с такой фигурой ей подошли бы бикини другого фасона.

В общем -то, звезда телевидения выглядит отлично. Видимо, она немало времени проводит в спортзале. Кроме того, думается, сказались и изнурительные тренировки, когда он участвовала в “Ледниковом периоде”. Как известно, приглашение от продюсеров шоу она получила сразу после родов и не стала отказываться. Частенько кормящая мать приходила на тренировки прямо с малышом. В перерывах она умудрялась накормить новорождённого.