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Баста рассказал, на что потратил свой первый музыкальный гонорар

На что знаменитости тратят свои первые гонорары? Почему-то принято думать, что это обязательно что-то экстраординарное: ванна шампанского, новенький «кадиллак» или что-нибудь еще в том же духе.

Баста рассказал, на что потратил свой первый гонорар
© Super.ru

Однако в действительности все куда прозаичнее, особенно если речь идет про суровые российские 90-е.

В новом выпуске подкаста «Неформат» на Первом канале Василий Вакуленко, он же рэпер Баста, рассказал, что купил на первые деньги, заработанные на музыке. Оказалось, что гонорар музыканта ушел на... туфли.

Что ж, туфли, которые отслужили несколько сезонов, вполне можно посчитать мудрым капиталовложением. А еще очень рок-н-ролльным: как тут не вспомнить классический хит Элвиса «Blue Suede Shoes»?

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