Баста рассказал, на что потратил свой первый гонорар

На что знаменитости тратят свои первые гонорары? Почему-то принято думать, что это обязательно что-то экстраординарное: ванна шампанского, новенький «кадиллак» или что-нибудь еще в том же духе.

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Однако в действительности все куда прозаичнее, особенно если речь идет про суровые российские 90-е.

В новом выпуске подкаста «Неформат» на Первом канале Василий Вакуленко, он же рэпер Баста, рассказал, что купил на первые деньги, заработанные на музыке. Оказалось, что гонорар музыканта ушел на... туфли.