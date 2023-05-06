Кристина Асмус рассказала, почему экономит даже на еде
Все мы помним прошлогодний скандал между Кристиной Асмус и Гариком Харламовым, в результате которого все узнали, что экс-супруги до сих живут в одном доме (правда, на разных этажах).
Однако буквально месяц назад Асмус уверила всех неравнодушных, что наконец разъедется со своим бывшим мужем спустя почти три года после развода. Как оказалось, свои обещания актриса исполняет быстро и исправно. О своем переезде она рассказала в Инстаграме*.
Артистка опубликовала грустное селфи за столом с крайне скромным обедом. И сопроводила фотографию подписью-объяснением:
«Я начинаю ремонт. Посмотрите на этого счастливого человека, который знает, что ему предстоит. Из еды теперь максимум 2 кусочека колбаски. Экономим на всем кроме идей!»
Удачно процитировав нетленку группы «Комбинация», актриса решила попросить помощи у верных фолловеров и попросила дать ей контакты хороших дизайнеров и мастеров.
Что ж, похоже, в планах Кристины идеальное семейное гнездышко с Романом Евдокимовым — ее новым возлюбленным, а по совместительству коллегой по Театру им. Ермоловой. Будем с нетерпением ждать румтур!
* Запрещен в РФ.