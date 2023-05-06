Кристина Асмус рассказала, почему экономит даже на еде

Все мы помним прошлогодний скандал между Кристиной Асмус и Гариком Харламовым, в результате которого все узнали, что экс-супруги до сих живут в одном доме (правда, на разных этажах).

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Однако буквально месяц назад Асмус уверила всех неравнодушных, что наконец разъедется со своим бывшим мужем спустя почти три года после развода. Как оказалось, свои обещания актриса исполняет быстро и исправно. О своем переезде она рассказала в Инстаграме*.

Артистка опубликовала грустное селфи за столом с крайне скромным обедом. И сопроводила фотографию подписью-объяснением:

«Я начинаю ремонт. Посмотрите на этого счастливого человека, который знает, что ему предстоит. Из еды теперь максимум 2 кусочека колбаски. Экономим на всем кроме идей!»

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Удачно процитировав нетленку группы «Комбинация», актриса решила попросить помощи у верных фолловеров и попросила дать ей контакты хороших дизайнеров и мастеров.

Что ж, похоже, в планах Кристины идеальное семейное гнездышко с Романом Евдокимовым — ее новым возлюбленным, а по совместительству коллегой по Театру им. Ермоловой. Будем с нетерпением ждать румтур!