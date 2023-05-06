Певица МакSим вышла в свет после сорванного концерта
Некоторое время назад певица почувствовала себя плохо на одном из концертов. Зрители заподозрили исполнительницу в новой беременности, поскольку на сцене она появилась в широком платье, скрывающем фигуру.
После этого певица не появлялась на публике. Однако теперь исполнительница вышла в свет.
Свежую фотографию с МакSим опубликовала телеведущая Диля Долинская на личной странице в социальной сети.
Соцсети
На кадрах она запечатлена в компании певицы. На МакSим надет темный свободный костюм, а сама она на фотографии стоит боком. Некоторые фолловеры отметили, что певица наверняка встала именно так, чтобы скрыть живот.
Однако сама Долинская в комментариях опровергла эти предположения, заявив, что никакого живота у МакSим нет.