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Певица МакSим вышла в свет после сорванного концерта

Некоторое время назад певица почувствовала себя плохо на одном из концертов. Зрители заподозрили исполнительницу в новой беременности, поскольку на сцене она появилась в широком платье, скрывающем фигуру.

Певица МакSим вышла в свет после сорванного концерта
© Рамблер

После этого певица не появлялась на публике. Однако теперь исполнительница вышла в свет.

Свежую фотографию с МакSим опубликовала телеведущая Диля Долинская на личной странице в социальной сети.

Соцсети

На кадрах она запечатлена в компании певицы. На МакSим надет темный свободный костюм, а сама она на фотографии стоит боком. Некоторые фолловеры отметили, что певица наверняка встала именно так, чтобы скрыть живот.

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Однако сама Долинская в комментариях опровергла эти предположения, заявив, что никакого живота у МакSим нет.

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