Друг Веры Глаголевой рассказал, как актриса скрывала болезнь

Актрисы и режиссёра Веры Глаголевой не стало шесть лет назад, однако её до сих пор вспоминают: коллеги - с уважением, близкие - с любовью. Актёр Александр Балуев рассказал, как работал вместе с Глаголевой над её последним фильмом «Одна война».
Как пишет 7дней.ru, на съёмочной площадке никто не догадывался о происходящем с Верой Глаголевой. На тот момент она уже была больна, знаменитости диагностировали рак желудка. Но Глаголева прекрасно держалась:
«Я даже не понимал, что происходит. Никогда на площадке не видел, чтобы ей было плохо или она уходила», - признаётся Балуев.
Сейчас Александр Балуев поражается мужеству Веры Глаголевой, которая до последних дней жизни продолжала работать. Даже за неделю до смерти она ничего не рассказала коллеге - Глаголева и Балуев созванивались, даже договорились о встрече.
«Не получилось…» - сожалеет актёр.
По его словам, Вера Глаголева сумела сохранить свою загадочность: её одновременно и знали, и нет. Возможно, такое свойство помогло Глаголевой скрыть от большинства сам факт своей тяжёлой болезни. При этом побороть рак актриса пыталась и с помощью российских, и с помощью зарубежных врачей. Скончалась Вера Глаголева в клинике в Германии. Ей был 61 год.