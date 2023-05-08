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Друг Веры Глаголевой рассказал, как актриса скрывала болезнь от коллег

Актрисы и режиссёра Веры Глаголевой не стало шесть лет назад, однако её до сих пор вспоминают: коллеги - с уважением, близкие - с любовью. Актёр Александр Балуев рассказал, как работал вместе с Глаголевой над её последним фильмом «Одна война».

Друг Веры Глаголевой рассказал, как актриса скрывала болезнь
© 1Рег_2x2.su

Как пишет 7дней.ru, на съёмочной площадке никто не догадывался о происходящем с Верой Глаголевой. На тот момент она уже была больна, знаменитости диагностировали рак желудка. Но Глаголева прекрасно держалась:

«Я даже не понимал, что происходит. Никогда на площадке не видел, чтобы ей было плохо или она уходила», - признаётся Балуев.

Сейчас Александр Балуев поражается мужеству Веры Глаголевой, которая до последних дней жизни продолжала работать. Даже за неделю до смерти она ничего не рассказала коллеге - Глаголева и Балуев созванивались, даже договорились о встрече.

«Не получилось…» - сожалеет актёр.

По его словам, Вера Глаголева сумела сохранить свою загадочность: её одновременно и знали, и нет. Возможно, такое свойство помогло Глаголевой скрыть от большинства сам факт своей тяжёлой болезни. При этом побороть рак актриса пыталась и с помощью российских, и с помощью зарубежных врачей. Скончалась Вера Глаголева в клинике в Германии. Ей был 61 год.

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