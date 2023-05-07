Жена Прилучного показала первые фото с новорожденным

Жена Павла Прилучного рассказала о своем самочувствии после родов
Еще 28 апреля Зепюр Брутян и Павел Прилучный стали родителями. У них родился сын, которого назвали Микаэль.
Но только сейчас счастливые родители стали делиться подробностями. Как рассказала Зепюр, для нее роды стали неожиданностью — по прогнозам врачей, ребенок должен был появиться на свет чуть позже.
«Мы были уверены, что у нас еще есть 5—10 дней точно, чтобы завершить наше гнездование. Но у малыша были другие планы».
Хотя беременность была для Зепюр непростой, она, по ее признанию, чувствует приятную усталость.
«Испытываю приятное бессилие. Мой сладкий мальчик, мама с папой тебя так ждали», — сообщила она.