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Анфиса Чехова вызвала тревогу у поклонников болезненным внешним видом

Ведущая Анфиса Чехова обеспокоила своих фанатов. Поклонники заподозрили неладное из-за изможденного вида знаменитости.

Анфиса Чехова напугала фанатов видом
© Слово и Дело

Чехова давно увлекается похудением. За два года ей удалось сбросить 30 кг благодаря правильному питанию и спорту. Очередной снимок, которым поделилась звезда, встревожил подписчиков. Несмотря на то что Чехова улыбается, ее лицо показалось поклонникам болезненным, а взгляд — потухшим.

«Что-то страшное с Анфисой Чеховой происходит», — задались вопросом журналисты в Telegram.

Пользователи поддержали это мнение, не разделив оптимизма ведущей, которая собралась в отпуск.

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Чехова делится своим опытом похудения с пользователями в Сети и ведет на эту тему целый блог. Большое внимание она уделяет психологическому состоянию, объясняя, что, чтобы начать сбрасывать вес, нужно себя полюбить с самого начала и не расстраиваться из-за каждой лишней калории.

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