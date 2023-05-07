Анфиса Чехова напугала фанатов видом

Ведущая Анфиса Чехова обеспокоила своих фанатов. Поклонники заподозрили неладное из-за изможденного вида знаменитости.

© Слово и Дело

Чехова давно увлекается похудением. За два года ей удалось сбросить 30 кг благодаря правильному питанию и спорту. Очередной снимок, которым поделилась звезда, встревожил подписчиков. Несмотря на то что Чехова улыбается, ее лицо показалось поклонникам болезненным, а взгляд — потухшим.

«Что-то страшное с Анфисой Чеховой происходит», — задались вопросом журналисты в Telegram.

Пользователи поддержали это мнение, не разделив оптимизма ведущей, которая собралась в отпуск.

соцсети