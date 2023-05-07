Анфиса Чехова напугала фанатов видом

Анфиса Чехова вызвала тревогу у поклонников болезненным внешним видом
Ведущая Анфиса Чехова обеспокоила своих фанатов. Поклонники заподозрили неладное из-за изможденного вида знаменитости.
Чехова давно увлекается похудением. За два года ей удалось сбросить 30 кг благодаря правильному питанию и спорту. Очередной снимок, которым поделилась звезда, встревожил подписчиков. Несмотря на то что Чехова улыбается, ее лицо показалось поклонникам болезненным, а взгляд — потухшим.
«Что-то страшное с Анфисой Чеховой происходит», — задались вопросом журналисты в Telegram.
Пользователи поддержали это мнение, не разделив оптимизма ведущей, которая собралась в отпуск.
Чехова делится своим опытом похудения с пользователями в Сети и ведет на эту тему целый блог. Большое внимание она уделяет психологическому состоянию, объясняя, что, чтобы начать сбрасывать вес, нужно себя полюбить с самого начала и не расстраиваться из-за каждой лишней калории.