Кевина Костнера застали за игрой в гольф сразу после новости о разводе

Звезда «Йеллоустоуна» Кевин Костнер замечен на поле для игры в гольф всего через несколько часов после публикации новости о его разводе с актрисой Кристин Баумгартнер. Как сообщает TMZ, он играл в гольф в рамках съемок вестерна «Горизонт: Американская сага».

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Согласно порталу, «те, кто находился на поле, сказали, что он прекрасно проводил время».

«У Кева был довольно сильный удар, и он даже, похоже, тренировался», — отмечает источник.