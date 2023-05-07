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Актер Кевин Костнер замечен за игрой в гольф через несколько часов после новости о разводе

Звезда «Йеллоустоуна» Кевин Костнер замечен на поле для игры в гольф всего через несколько часов после публикации новости о его разводе с актрисой Кристин Баумгартнер. Как сообщает TMZ, он играл в гольф в рамках съемок вестерна «Горизонт: Американская сага».

Кевина Костнера застали за игрой в гольф сразу после новости о разводе
© Газета.Ru

Согласно порталу, «те, кто находился на поле, сказали, что он прекрасно проводил время».

«У Кева был довольно сильный удар, и он даже, похоже, тренировался», — отмечает источник.

Ранее супруга Костнера Баумгартнер подала заявление на развод после 18 лет брака, в котором родились трое детей. Причиной развода назвали его роман с одной из участниц съемочной группы сериала «Йеллоустоун». Отмечается, что жена артиста сослась на «непримиримые разногласия» в заявлении на расторжение брака. Баумгартнер также просит суд назначить совместную опеку над троими детьми супругов. Позже Костнер направил заявление, в котором также просит о совместной опеке.

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