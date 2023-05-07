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Певица Наталья Подольская и телеведущая Регина Тодоренко выложили совместное фото в бикини

Музыкальная исполнительница Наталья Подольская и телеведущая Регина Тодоренко сфотографировались в розовых бикини на пляже в Дубае. Соответствующий пост появился в личном блоге Подольской в социальных сетях.

Подольская и Тодоренко выложили совместное фото в бикини
© Соцсети

"Мы вместе с Региной контролируем берег, ребята! Все чисто! Море спокойное, беспорядков нет, но мы это исправим", — написала певица.

Поклонники девушек оставили множество комплиментов в комментариях под публикацией:

"В шикарной форме обе"

"Что тут скажешь — можете себе позволить, шикарные"

"Супермамы"

Соцсети

40-летняя певица Наталья Подольская разделась до нижнего белья и показала фигуру

Ранее Регина Тодоренко отказалась от роли продюсера телевизионного шоу.

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