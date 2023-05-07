Подольская и Тодоренко выложили совместное фото в бикини

Певица Наталья Подольская и телеведущая Регина Тодоренко выложили совместное фото в бикини
Музыкальная исполнительница Наталья Подольская и телеведущая Регина Тодоренко сфотографировались в розовых бикини на пляже в Дубае. Соответствующий пост появился в личном блоге Подольской в социальных сетях.
"Мы вместе с Региной контролируем берег, ребята! Все чисто! Море спокойное, беспорядков нет, но мы это исправим", — написала певица.
Поклонники девушек оставили множество комплиментов в комментариях под публикацией:
"В шикарной форме обе"
"Что тут скажешь — можете себе позволить, шикарные"
"Супермамы"
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