Свифт посылает со сцены тайные знаки новому знаменитому бойфренду

Кажется, донжуанский список Тейлор Свифт вот-вот пополнится новым известным именем. 33-летняя певица, встречавшаяся с Тейлором Лотнером, Джейком Джилленхолом, Гарри Стайлсом и еще добрым десятком знаменитых парней, только что рассталась с британским актером Джо Элвином. Но явно долго не горевала: уже вовсю ходят слухи о ее свежем романе.

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Фанаты и журналисты считают, что избранником звезды стал еще один известный англичанин — лидер рок-группы The 1975 Мэттью Хили. Парочка отношения пока не подтвердила, но, похоже, вовсю готовится это сделать. В пятницу, во время концерта в рамках тура The Eras в Нэшвилле, штат Теннесси, Тейлор еле слышно, одними губами прошептала на камеру:

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«Это о тебе, ты знаешь, кто ты. Я люблю тебя».

Адресатом трогательного послания мог бы быть, в принципе, кто угодно, если бы не один нюанс. Ровно те же слова Мэттью произнес во время концерта 3 мая на Филлипинах. Если это не признание в любви, то что тогда? Ну и конечно, тот факт, что сам рокер присутствовал на шоу Свифт и даже вышел на сцену во время выступления разогревающей группы, только подкрепляет эту версию.

Что же известно о новом возлюбленном Тейлор? Если честно, биография у музыканта, мягко говоря, тревожная: 34-летний артист не раз публично признавался в своих ментальных проблемах и зависимости от запрещенных веществ. А несколько лет назад он даже лег в клинику, чтобы побороть героиновую зависимость. С тех пор с наркотиками Хили вроде бы завязал и сосредоточился на музыке и личной жизни — до романа с Тейлор он встречался с певицей FKA Twigs, экс-возлюбленной Роберта Паттинсона.