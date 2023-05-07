Тейлор Свифт посылает со сцены тайные знаки новому знаменитому бойфренду
Кажется, донжуанский список Тейлор Свифт вот-вот пополнится новым известным именем. 33-летняя певица, встречавшаяся с Тейлором Лотнером, Джейком Джилленхолом, Гарри Стайлсом и еще добрым десятком знаменитых парней, только что рассталась с британским актером Джо Элвином. Но явно долго не горевала: уже вовсю ходят слухи о ее свежем романе.
Фанаты и журналисты считают, что избранником звезды стал еще один известный англичанин — лидер рок-группы The 1975 Мэттью Хили. Парочка отношения пока не подтвердила, но, похоже, вовсю готовится это сделать. В пятницу, во время концерта в рамках тура The Eras в Нэшвилле, штат Теннесси, Тейлор еле слышно, одними губами прошептала на камеру:
«Это о тебе, ты знаешь, кто ты. Я люблю тебя».
Адресатом трогательного послания мог бы быть, в принципе, кто угодно, если бы не один нюанс. Ровно те же слова Мэттью произнес во время концерта 3 мая на Филлипинах. Если это не признание в любви, то что тогда? Ну и конечно, тот факт, что сам рокер присутствовал на шоу Свифт и даже вышел на сцену во время выступления разогревающей группы, только подкрепляет эту версию.
Что же известно о новом возлюбленном Тейлор? Если честно, биография у музыканта, мягко говоря, тревожная: 34-летний артист не раз публично признавался в своих ментальных проблемах и зависимости от запрещенных веществ. А несколько лет назад он даже лег в клинику, чтобы побороть героиновую зависимость. С тех пор с наркотиками Хили вроде бы завязал и сосредоточился на музыке и личной жизни — до романа с Тейлор он встречался с певицей FKA Twigs, экс-возлюбленной Роберта Паттинсона.
Ну а сама Свифт познакомилась с рокером в далеком 2014 году: тогда она пришла на концерт The 1975 со своей лучшей подругой Селеной Гомес. После этого музыкантов несколько раз фотографировали вместе, и в какой-то момент Хили даже пришлось опровергать слухи о романе. Тогда он сказал, что не хотел бы быть бойфрендом суперзвезды — мол, в статусе «плюс один» перестал бы чувствовать себя мужчиной. Интересно, что же изменилось сейчас? Как бы то ни было, совет да любовь — и никакой запрещенки!