Нелли Кобзон рассказала о сложном характере модельера Зайцева

Вдова знаменитого российского певца Нелли Кобзон рассказала, почему в семье модельера Вячеслава Зайцева не сложились отношения с близкими людьми. Всему виной, по мнению Кобзон, сложный характер дизайнера. В последние годы жизни модельера окружали не родственники, а незнакомые люди и бизнесмены из мира моды. Как объяснила Кобзон, у Зайцева всегда были натянутые отношения с сыном, которые напоминали проблему отцов и детей, и это была его жизненная драма.