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Нелли Кобзон рассказала о сложном характере модельера Зайцева

Вдова знаменитого российского певца Нелли Кобзон рассказала, почему в семье модельера Вячеслава Зайцева не сложились отношения с близкими людьми. Всему виной, по мнению Кобзон, сложный характер дизайнера. В последние годы жизни модельера окружали не родственники, а незнакомые люди и бизнесмены из мира моды. Как объяснила Кобзон, у Зайцева всегда были натянутые отношения с сыном, которые напоминали проблему отцов и детей, и это была его жизненная драма.

Нелли Кобзон рассказала о сложном характере модельера Зайцева
© Слово и Дело

«У него всегда с сыном были сложные отношения. Проблема отцов и детей стояла остро. Он собирался передать дела Дома моды своей внучке Марусе. Потом и с ней поссорился. У Вячеслава был непростой характер, как у большинства творческих людей», — рассказала вдова Иосифа Кобзона в беседе с kp.ru.

Она добавило, что именно конфликтные отношения с близкими привели к тому, что именем модельера воспользовались приближенные к нему люди. Она уверена, что прекрасный художник оказался не очень хорошим бизнесменом, а когда он заболел Паркинсоном, то его просто использовали на различных мероприятиях, приводя, как куклу.

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