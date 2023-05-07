Звезда "Дома-2" признался, жалеет ли о партнерских родах

Один из самых ярких участников телевизионного шоу "Дом-2" за последнее время Мондезир Свет-Амур поделился со своими подписчиками, жалеет ли он о том, что присутствовал на родах Юлии Ефременковой.

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Не так давно пара Мондезира и Юлии распалась. Их разрыв стал довольно скандальным и громким событием для всех поклонников телестройки. Мондезира, ставшего отцом двух близнецов, которых родила в прошлом году Ефременкова, подписчики атаковали с вопросами о совместных родах и о том, как он переживает расставание с Юлией.

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Отвечая на вопросы в социальных сетях, мужчина не раз подчеркнул, что вовсе не жалеет о том, что пошел с девушкой на роды и в момент появления детей на свет он был рядом. Мало того, Свет-Амур подчеркнул, что считает этот день лучшим в своей жизни, а что касается прекращения отношений с матерью детей, то он планирует прожить эту ситуацию и спокойно двигаться дальше.