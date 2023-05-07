Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом в детстве насилии

Анна, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала, как стала жертвой насилия в детстве. Об этом модель рассказала в личном блоге в социальных сетях.

© Соцсети

По словам Анны, она «ремнем несколько раз получила по спине не от родного человека», когда была маленькой. Ей было тяжело отпустить этот случай не столько от боли, сколько от непонимания и обиды.

Модель объяснила, что на тот момент ни разу не сталкивалась с языком силы, и призвала не бить детей. На ее взгляд, применять к маленьким физическую силу глупо, безответственно и не полезно.

Анна — дочь Анастасии Заворотнюк от брака с Дмитрием Стрюковым, как и Майкл. У актрисы также есть дочь Мила от фигуриста Петра Чернышева.