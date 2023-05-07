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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом насилии в детстве

Анна, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала, как стала жертвой насилия в детстве. Об этом модель рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом в детстве насилии
© Соцсети

По словам Анны, она «ремнем несколько раз получила по спине не от родного человека», когда была маленькой. Ей было тяжело отпустить этот случай не столько от боли, сколько от непонимания и обиды.

Модель объяснила, что на тот момент ни разу не сталкивалась с языком силы, и призвала не бить детей. На ее взгляд, применять к маленьким физическую силу глупо, безответственно и не полезно.

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Анна — дочь Анастасии Заворотнюк от брака с Дмитрием Стрюковым, как и Майкл. У актрисы также есть дочь Мила от фигуриста Петра Чернышева.

Ранее "Рамблер" писал о том, что коллега Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" Борис Смолкин не общается с болеющей актрисой.

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