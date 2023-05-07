Карнавал отписалась от Стоуна и удалила все совместные фотографии

Вопрос расставания Саши Стоуна и Вали Карнавал давно витает в воздухе — мы все помним печальные сторис тиктокерши без помолвочного кольца. Но тогда девушка объяснила , что на самом деле роскошное украшение от жениха всегда при ней. Просто носит она его не на руке, а на шее, повесив на цепочку. А позже поделилась романтичным видео , которое, казалось, окончательно развеяло все сомнения.

Но вот сегодня Валя снова дает поводы для беспокойства: тиктокерша удалила все совместные фото, отписалась от Саши в соцсетях и выложила в сторис красноречивую картинку с надписью «ВСЁ». Более того, пока Стоун в Москве, Карнавал улетела на отдых в теплые края, откуда выкладывает пляжные фото в формате «смотри, что потерял». В общем, теперь мы совсем не знаем, что думать, продолжим следить и держать вас в курсе.