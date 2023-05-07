Васильев рассказал, почему дружили Пугачёва и Юдашкин

Вчера на Троекуровском кладбище прошла церемоний прощания с российским модельером. Валентин Юдашкин скончался на 60-ом году жизни после семи лет отважной борьбы с раком почки. Свои соболезнования семье модельера высказали все представители нашего шоу-бизнеса. В стороне не остался и другой модельер — Александр Васильев. Мужчина написал трогательный пост в личном блоге и таким образом отдал дань уважения талантливому и безвременно ушедшему коллеге.

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В беседе с изданием «Московский Комсомолец» Васильев затронул тему дружбы между Юдашкиным и Пугачёвой. На фоне скоропалительной эмиграции Аллы Борисовны и всей её семьи более года назад, многие были удивлены внезапному возвращению Примадонны. Однако Пугачёва, не обращая внимания на комментарии, появилась на похоронах близкого друга.

Васильев подтвердил, что почивший кутюрье и Алла дружили очень много лет. Она часто носила наряды из его коллекций и всегда восхищалась талантом Валентина Абрамовича. Причину такого тёплого и близкого общения Александр объяснил очень просто: «Они — все жертвы дефицита». Под этим высказыванием Васильев подразумевал скромное происхождение звёздного модельера и Примадонны советской и современной эстрады. Якобы они оба так мечтали о роскоши и богатстве, что эта идея их и сплотила.