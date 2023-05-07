Принцесса Монако едва не плакала из-за неудачного пиджака на коронации

Принцесса Монако княгиня Шарлен едва не плакала во время коронации Карла III. Всему виной неудачный фасон пиджака, который подобрали ей для мероприятия.

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Княжеская чета Монако была в списке приглашенных на одно из главных событий Великобритании — коронацию Карла III. Особенно важным был дресс-код для исторического мероприятия. Для княгини Шарлен пошили костюм в максимально выгодном пудровом цвете, который подчеркивает цвет ее лица.