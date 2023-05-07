Принцесса Монако едва не плакала из-за неудачного пиджака на коронации Карла III
Принцесса Монако княгиня Шарлен едва не плакала во время коронации Карла III. Всему виной неудачный фасон пиджака, который подобрали ей для мероприятия.
Княжеская чета Монако была в списке приглашенных на одно из главных событий Великобритании — коронацию Карла III. Особенно важным был дресс-код для исторического мероприятия. Для княгини Шарлен пошили костюм в максимально выгодном пудровом цвете, который подчеркивает цвет ее лица.
Однако пиджак оказался большим, что еще больше придавало громоздкости набравшей лишний вес принцессе Монако. Бьюти-эксперты считают, что Шарлен потеряла свой шарм и образ «снежной королевы», сообщает Wday.ru.