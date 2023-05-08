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Лолита рассказала, как добилась от мужа брачного контракта

Певица Лолита откровенно рассказала, как заставила пятого мужа тренера Дмитрий Иванова заключить брачный договор.

Лолита рассказала, как добилась от мужа брачного контракта
© Runews24.ru

Супруги были вместе 10 лет. Однако после развода их отношения не завершились, экс-возлюбленные долгое время судились за имущество, Иванов пытался оспорить брачный контракт, который был заключен между ними.

По словам исполнительницы, она решились на контракт из-за печального опыта. Артистка переживала, что после развода останется без имущества, на которое заработала сама.

Однако на подписание контракта ее подтолкнула женщина юрист. Она посоветовала Лолите официально разделить имущество, чтобы в дальнейшем не было конфликтов.

«Я сказала мужу, у него испортилось настроение. Контракт был подписан уже после брака», - цитирует Лолиту «СтарХит».

Развод пошел на пользу Лолите, она избавилась от лишних килограммов, сделала пластику и изменила имидж.

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