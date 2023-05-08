Лолита рассказала, как добилась от мужа брачного контракта
Певица Лолита откровенно рассказала, как заставила пятого мужа тренера Дмитрий Иванова заключить брачный договор.
Супруги были вместе 10 лет. Однако после развода их отношения не завершились, экс-возлюбленные долгое время судились за имущество, Иванов пытался оспорить брачный контракт, который был заключен между ними.
По словам исполнительницы, она решились на контракт из-за печального опыта. Артистка переживала, что после развода останется без имущества, на которое заработала сама.
Однако на подписание контракта ее подтолкнула женщина юрист. Она посоветовала Лолите официально разделить имущество, чтобы в дальнейшем не было конфликтов.
«Я сказала мужу, у него испортилось настроение. Контракт был подписан уже после брака», - цитирует Лолиту «СтарХит».
Развод пошел на пользу Лолите, она избавилась от лишних килограммов, сделала пластику и изменила имидж.