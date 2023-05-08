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Жена Гуфа показала, как скандалы с ним отразились на ее здоровье

Супруги Гуф (Алексей Долматов) и Юлия Королева находятся в стадии развода. Модель показала, как стресс повлиял на ее физическое состояние.

Жена Гуфа показала, как скандалы отразились на ее здоровье
© Runews24.ru

Сейчас Юлия чувствует себя прекрасно: она начала новую жизнь с дочерью в Москве. Модель восстановилась, занимается с психологом и занялась своей работой. Однако в марте моральное и физическое состояние Королевой оставляло желать лучшего.

В социальных сетях Юлия рассказала, что в Международный женский день она чувствовала себя ужасно и разбито. В тот день Гуф скандалил с ней и выставлял в личном блоге видео с истериками возлюбленной. Модель умоляла артиста отдать ей паспорт и отпустить их с дочерью в Москву. Королева с ужасом вспомнила, что ей пришлось пережить.

«В глазах испуг, на весах 41 килограмм, синяки под глазами и впридачу тысяча проблем и неизвестность», - подписала снимок Юлия.

Как отметила модель, ей помог прийти в себя план действий, девушка записывала все, что ей нужно сделать.

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