Григорий Лепс назвал себя плохим отцом

Российский певец Григорий Лепс признался, что считает себя плохим отцом, поскольку он редко проводил время с семьей из-за постоянных гастролей. Об этом он рассказал в передаче юмориста Павла Воли «Шоу Воли» на ТНТ, выпуск которой доступен на Rutube.

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Исполнитель отметил, что занятие музыкой отнимало у него много времени, в связи с чем ему не удавалось часто находиться рядом с детьми.

«Я был плохим отцом и, наверное, буду не очень хорошим дедом. Я уезжал в сентябре, возвращался в декабре», — поделился Лепс.

В сентябре прошлого года музыкант впервые стал дедушкой. Его старшая дочь Инга родила сына.