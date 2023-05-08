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Танцующая с круглым животом Лена Катина вызвала опасения у зрителей «Газпром Арены»

Певица Лена Катина воссоединилась со своей коллегой Юлией Волковой, чтобы в составе группы «Тату» выступить на концерте в Петербурге. Однако положение солистки вызвало опасение у местной публики.

Зрители испугались за беременную Лену Катину
© Слово и Дело

Речь идет о беременности Катиной. Звезда должна родить уже летом. Тем не менее девушка энергично отплясывала в компании Волковой под свои лучшие хиты. Катина не скрывала свой живот, чем испугала зрителей. Они переживали, как бы артистка не родила прямо на сцене от такой активности.

Мини-концерт «Тату» был приурочен к матчу Российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом», который прошел на стадионе «Газпром Арена» и завершился победой петербуржцев со счетом 3:2. Этот результат позволил им оформить досрочное чемпионство в национальном первенстве.

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