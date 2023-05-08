Валерия призналась в чувствах другому мужчине

Недавно Валерия праздновала свой день рождения, и в честь этого снимался спецвыпуск шоу «Маска», в рамках которого известные артисты исполняли композиции звезды. Один персонаж особенно заинтересовал певицу. Это был авокадо.

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Стоит отметить, что под маской, как позже выяснилось, скрывался супруг Валерии. Однако она не сразу признала родного человека. Более того, Валерия решила признаться в любви артисту, думая, что под маской скрывается кто-то другой.

Напомним, Валерия начала отношения с Иосифом Пригожиным после того, как ушла от своего бывшего продюсера и мужа Александра Шульгина. Она сначала стала работать с Иосифом, а позже поняла, что хочет с ним создать семью.