«Я же люблю вас»: Валерия призналась в чувствах другому мужчине
Недавно Валерия праздновала свой день рождения, и в честь этого снимался спецвыпуск шоу «Маска», в рамках которого известные артисты исполняли композиции звезды. Один персонаж особенно заинтересовал певицу. Это был авокадо.
Стоит отметить, что под маской, как позже выяснилось, скрывался супруг Валерии. Однако она не сразу признала родного человека. Более того, Валерия решила признаться в любви артисту, думая, что под маской скрывается кто-то другой.
Напомним, Валерия начала отношения с Иосифом Пригожиным после того, как ушла от своего бывшего продюсера и мужа Александра Шульгина. Она сначала стала работать с Иосифом, а позже поняла, что хочет с ним создать семью.
Более того, Иосиф спас Валерию после абьюзивных отношений. Шульгин неоднократно поднимал руку на супругу, но она не находила в себе силы, чтобы уйти. Артистка отмечала, что она долго не могла завершить эти отношения. Валерия не хотела сразу вступать в новый брак и начинать с кем-то встречаться, но с Иосифом Пригожиным она все-таки обрела счастье.