Горбачева после развода флиртовала с комиком Шастуном

Актриса Ирина Горбачева стала гостьей шоу «Контакты». Артистка вела себя свободно и открыто флиртовала с ведущим Антоном Шастуном.

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Антом и Ирина сразу нашли контакт и вели себя в кадре свободно. Горбачева много шутила и выглядела довольно. В какой-то момент Ирина поинтересовалась, свободно ли сердце Антона.

«Я хочу, чтобы тебе сегодня было максимально комфортно», - с юмором заявила Ирина.

Поклонники шоу отметили, что Ирина и Антон были бы красивой парой и внешне похожи. Недавно стало известно, что юморист расстался со своей невестой Ириной Кузнецовой, пара была вместе пять лет.