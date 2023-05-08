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Ирина Горбачева после развода флиртовала с Антоном Шастуном

Актриса Ирина Горбачева стала гостьей шоу «Контакты». Артистка вела себя свободно и открыто флиртовала с ведущим Антоном Шастуном.

Горбачева после развода флиртовала с комиком Шастуном
© Runews24.ru

Антом и Ирина сразу нашли контакт и вели себя в кадре свободно. Горбачева много шутила и выглядела довольно. В какой-то момент Ирина поинтересовалась, свободно ли сердце Антона.

«Я хочу, чтобы тебе сегодня было максимально комфортно», - с юмором заявила Ирина.

Поклонники шоу отметили, что Ирина и Антон были бы красивой парой и внешне похожи. Недавно стало известно, что юморист расстался со своей невестой Ириной Кузнецовой, пара была вместе пять лет.

Горбачева около года состояла в браке с певцом Антоном Савлеповым. Вскоре исполнитель заявил, что они расстались и больше не поддерживают общение. Горбачева предпочитает не комментировать личную жизнь.

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