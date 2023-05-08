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Татьяна Васильева зарабатывает в месяц 2 млн рублей

Актриса Татьяна Васильева назвала свой ежемесячный заработок. В среднем, артистка зарабатывает в месяц порядка двух миллионов рублей.

Васильева раскрыла свой ежемесячный доход
© Runews24.ru

Васильева активно снимается в кино и играет в театре. В месяц актриса получает 2 миллиона рублей. Если у артистки много спектаклей, то может получиться и 3 млн рублей, рассказала Васильева в шоу у Леры Кудрявцевой.

Из этих денег 300 тысяч она тратит на себя и свои нужды: посещает косметолога и покупает себе какие-то вещи. Однако актриса подчеркнула, что в ресторан она за свой счет не ходит.

Также ежемесячно Татьяна Григорьевна отправляет детям по 100 тысяч рублей.

Это стало причиной ее ссоры с давним другом Стасом Садальским. Актер не понимает, зачем Васильева отправляет 44-летнему сыну и 36-летней дочери деньги. По мнению Стаса, дети артистки являются «нахлебниками».

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