Васильева раскрыла свой ежемесячный доход

Актриса Татьяна Васильева назвала свой ежемесячный заработок. В среднем, артистка зарабатывает в месяц порядка двух миллионов рублей.

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Васильева активно снимается в кино и играет в театре. В месяц актриса получает 2 миллиона рублей. Если у артистки много спектаклей, то может получиться и 3 млн рублей, рассказала Васильева в шоу у Леры Кудрявцевой.

Из этих денег 300 тысяч она тратит на себя и свои нужды: посещает косметолога и покупает себе какие-то вещи. Однако актриса подчеркнула, что в ресторан она за свой счет не ходит.

Также ежемесячно Татьяна Григорьевна отправляет детям по 100 тысяч рублей.