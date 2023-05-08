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Певица Азиза разболтала секрет о 3 ребенке Киркорова?! «В суррогатном материнстве не вижу ничего плохого»

Не так давно певец Филипп Киркоров заинтриговал россиян новостью о своей новой любви. Он безнадежно влюбился в некую женщину, говорить о личности которой отказывается, но отмечает, что она приносит ему счастье, а главное, в его доме наконец появился домашний уют и тепло, чего так не хватало холостяку.

Киркоров намекнул на новый роман и мечты о ребенке
© Popcake.tv

Летая на крыльях любви Киркоров даже предположил, что у него может появиться 3 ребенок, однако, в шутку ли он это сказал или всерьез, пока неизвестно.

«Будет сурогатная мать снова рожать?», «Моежт быть у него избранница молодая и вполне сама сможет выносить. Мы же не знаем», — пишут пользователи, пытаясь выяснить разгадку тайны короля эстрады.

Напомним, старших детей Филиппа, Мартина и Аллу-Викторию, действительно вынашивала суррогатная мама. Филипп Бедросович стал отцом исключительно для себя.

«В суррогатном материнстве я не вижу ничего плохого. Неважно, каким путем ребенок появился на свет, – главное, что он появился. Я, например, была очень рада за Филиппа Киркорова, который не так давно стал отцом», — однажды говорила певица Азиза, разболтав «секрет» о появлении на свет его наследников.

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