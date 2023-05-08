Киркоров намекнул на новый роман и мечты о ребенке

Не так давно певец Филипп Киркоров заинтриговал россиян новостью о своей новой любви. Он безнадежно влюбился в некую женщину, говорить о личности которой отказывается, но отмечает, что она приносит ему счастье, а главное, в его доме наконец появился домашний уют и тепло, чего так не хватало холостяку.