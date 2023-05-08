Успенская попыталась соблазнить Баскова своим декольте

Любовь Успенская и Николай Басков спели дуэтом на церемонии вручения премии «Шансон года». Артисты исполнили композицию «Большая любовь», пишет «Вокруг ТВ».

Успенская вышла на сцену в смелом наряде. Она надела платье из черного бархата с глубоким декольте и смелым разрезом на юбке. Дополнили образ приспущенные рукава, украшенные цветами из сияющих стразов.

Во время вручения премии 69-летняя Успенская призналась, что Басков пообещал ей большую любовь. Однако он говорил не о романтических отношениях, а о песне.

«Я так верила. Думала, господи, самый достойный и свободный мужчина нашей страны», — отшутилась она.