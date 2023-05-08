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Успенская попыталась соблазнить Баскова платьем с глубоким декольте

Любовь Успенская и Николай Басков спели дуэтом на церемонии вручения премии «Шансон года». Артисты исполнили композицию «Большая любовь», пишет «Вокруг ТВ».

Успенская попыталась соблазнить Баскова своим декольте
© Слово и Дело

Успенская вышла на сцену в смелом наряде. Она надела платье из черного бархата с глубоким декольте и смелым разрезом на юбке. Дополнили образ приспущенные рукава, украшенные цветами из сияющих стразов.

Во время вручения премии 69-летняя Успенская призналась, что Басков пообещал ей большую любовь. Однако он говорил не о романтических отношениях, а о песне.

«Я так верила. Думала, господи, самый достойный и свободный мужчина нашей страны», — отшутилась она.

Успенская всегда отличалась смелым вкусом в одежде. Звезда неоднократно повторяла, что не обращает внимание на замечания критиков и гордится своей внешностью.

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