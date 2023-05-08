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Сергей Лазарев показал торс на отдыхе в Турции

Певец Сергей Лазарев показал поклонникам фото с оголенным прессом на отдыхе.

Лазарев показал торс на отдыхе в Турции
© Runews24.ru

Артист много времени уделяет физическим нагрузкам, чтобы сохранять себя в хорошей форме. Лазарев отправился на отдых в Турцию, где рассказал о своем питании.

Исполнитель признался, что сейчас соблюдает строгое меню и не позволяет себе сладости. По словам Сергея, ему приходится во многом себе отказывать, потому что стало сложнее сохранять форму.

«Проходим мимо сладкого с закрытыми глазами», - рассказал певец в личном блоге.

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Запись сопровождала фотография Сергея в зеркало. На снимке артист в красных шортах позирует без верха. Поклонники отметили, что исполнитель выглядит шикарно и его прессу можно только позавидовать.

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