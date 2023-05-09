Лолита рассказала, как ей помог брачный контракт

«Последний брак был с контрактом, потому что понимала: если не сделаю, потеряю квартиру, которую сама заработала и которую подарил предыдущий муж. Я сказала мужу, у него испортилось настроение. Контракт был подписан уже после брака. Если бы эта тетка не настояла, я бы лишилась многого», — рассказала певица.