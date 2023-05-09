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Лолита рассказала, как ей помог брачный контракт

Певица Лолита Милявская объяснила, почему решила заключить брачный контракт со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. В ходе YouTube-шоу «Вопрос ребром» она рассказала, что разводилась со вторым супругом без контракта, и тот оставил ее ни с чем.

Лолита рассказала, как ей помог брачный контракт
© Газета.Ru

«Последний брак был с контрактом, потому что понимала: если не сделаю, потеряю квартиру, которую сама заработала и которую подарил предыдущий муж. Я сказала мужу, у него испортилось настроение. Контракт был подписан уже после брака. Если бы эта тетка не настояла, я бы лишилась многого», — рассказала певица.

Со своим пятым мужем Лолита прожила около десяти лет, но их брак прервался после измены Иванова. После развода бывшие супруги судились, поскольку мужчина пытался оспорить оформленный ранее брачный договор.

По словам артистки, она не готова выходить замуж за своего нового возлюбленного, с которым встречается уже несколько месяцев.

«Я официально не готова вступать в брак. Ребята, это такая волокита: переоформление документов, брачный контракт… Не надо, это все лишнее! Нам и так хорошо!» — призналась артистка.

Ранее Лолита рассказала, что столкнулась с безработицей и предательством после развода с Цекало.

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