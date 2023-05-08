Батрудинов спровоцировал слухи о новом романе

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Батрудинов в шоу «Маска» рассекретил имя девушки, ради которой хранит верность

Канал НТВ подготовил спецвыпуск шоу «Маска» после окончания четвертого сезона. Одним из участников стал артист Тимур Батрудинов.

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© Слово и Дело

Спецэпизод был подготовлен по случаю юбилея певицы Валерии. Артистка с первого сезона является членом жюри «Маски». Поздравить именинницу пришла бывшая участница проекта Мари Краймбрерри. Девушка вновь надела костюм Леопарда, а после номера трогательно обратилась к Валерии.

«Спасибо вам за ваши песни. Я человек, который вырос на музыке Валерии и живет на этой музыке сейчас», — заявила со сцены Краймбрерри.

Кроме Краймбрерри в шоу появился Батрудинов в костюме Зайца. Жюри сразу припомнили артистам их диалоги, которые то и дело перерастали во флирт. Девушка заявила, что поддерживает отношения с юмористом, но он ей изменяет.

«Я верен только тебе», — ответил на обвинения Батрудинов.

Юморист признался, что спит на подушке, которую Краймбрерри ему преподнесла в подарок. В ответ исполнительница попросила фото-доказательство.

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