Батрудинов спровоцировал слухи о новом романе

Канал НТВ подготовил спецвыпуск шоу «Маска» после окончания четвертого сезона. Одним из участников стал артист Тимур Батрудинов.

Спецэпизод был подготовлен по случаю юбилея певицы Валерии. Артистка с первого сезона является членом жюри «Маски». Поздравить именинницу пришла бывшая участница проекта Мари Краймбрерри. Девушка вновь надела костюм Леопарда, а после номера трогательно обратилась к Валерии.

«Спасибо вам за ваши песни. Я человек, который вырос на музыке Валерии и живет на этой музыке сейчас», — заявила со сцены Краймбрерри.

Кроме Краймбрерри в шоу появился Батрудинов в костюме Зайца. Жюри сразу припомнили артистам их диалоги, которые то и дело перерастали во флирт. Девушка заявила, что поддерживает отношения с юмористом, но он ей изменяет.

«Я верен только тебе», — ответил на обвинения Батрудинов.