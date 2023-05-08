Батрудинов спровоцировал слухи о новом романе

Батрудинов в шоу «Маска» рассекретил имя девушки, ради которой хранит верность
Канал НТВ подготовил спецвыпуск шоу «Маска» после окончания четвертого сезона. Одним из участников стал артист Тимур Батрудинов.
Спецэпизод был подготовлен по случаю юбилея певицы Валерии. Артистка с первого сезона является членом жюри «Маски». Поздравить именинницу пришла бывшая участница проекта Мари Краймбрерри. Девушка вновь надела костюм Леопарда, а после номера трогательно обратилась к Валерии.
«Спасибо вам за ваши песни. Я человек, который вырос на музыке Валерии и живет на этой музыке сейчас», — заявила со сцены Краймбрерри.
Кроме Краймбрерри в шоу появился Батрудинов в костюме Зайца. Жюри сразу припомнили артистам их диалоги, которые то и дело перерастали во флирт. Девушка заявила, что поддерживает отношения с юмористом, но он ей изменяет.
«Я верен только тебе», — ответил на обвинения Батрудинов.
Юморист признался, что спит на подушке, которую Краймбрерри ему преподнесла в подарок. В ответ исполнительница попросила фото-доказательство.