Высоцкая прокомментировала мемы и ролики про себя в соцсетях

Телеведущая стала героем мемов и видеороликов, которые набирают миллионы просмотров в социальных сетях.

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49-летняя российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая, которая в последнее время стала самой популярной персоной отечественного шоу-бизнеса в социальных сетях, впервые решила высказаться по этой теме.

Не так давно телеведущая стала часто появляться в социальных сетях. Интерес пользователей вызвали ее ролики из шоу «Едим дома», где Высоцкая демонстрирует свои кулинарные способности и показывает зрителям всевозможные рецепты.

Подписчики в социальных сетях отметили, что теледива не справилась с сырниками, сожгла мясо на мангале и помидоры в духовке, создала странную пиццу и взбивала раков в блендере. Это все вылилось в народное творчество, породив множество мемов и забавных видеороликов. Также россияне не забыли про интервью, кто Юлия Высоцкая говорит, что не ест собственные блюда.

На фоне насмешек и хейта, а вместе с тем и второй волны популярности, телеведущая оставила у себя на странице в социальных сетях небольшой комментарий.