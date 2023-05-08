Актриса Ирина Горбачева открыто флиртовала с комиком Антоном Шастуном на шоу "Контакты". Она появилась там в качестве гостьи.

Антон и Ирина были раскованны в кадре, Горбачева много шутила. Во время шоу артистка спросила, свободен Шастун или у него есть пара.

"Я хочу, чтобы тебе сегодня было максимально комфортно", — пошутила она.

Фанаты шоу считают, что Антон и Ирина хорошо смотрятся вместе и смогли бы встречаться. Шастун недавно расстался с невестой Ириной Кузнецовой, с которой они были парой пять лет.