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Актриса Ирина Горбачева после развода флиртовала с комиком Антоном Шастуном

Актриса Ирина Горбачева открыто флиртовала с комиком Антоном Шастуном на шоу "Контакты". Она появилась там в качестве гостьи.

Антон и Ирина были раскованны в кадре, Горбачева много шутила. Во время шоу артистка спросила, свободен Шастун или у него есть пара.

"Я хочу, чтобы тебе сегодня было максимально комфортно", — пошутила она.

Фанаты шоу считают, что Антон и Ирина хорошо смотрятся вместе и смогли бы встречаться. Шастун недавно расстался с невестой Ириной Кузнецовой, с которой они были парой пять лет.

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Горбачева не высказывается о своей личной жизни, однако известно, что она около года была замужем за музыкальным исполнителем Антоном Савлеповым. По словам певца, брак распался и они больше не общаются.

Ранее стендап-комик рассказала о ненависти мужчин из-за внешности.

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