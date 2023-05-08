$76.82-1.7984.91-2.09

Кэти Перри выступила в золотом платье на концерте в честь коронации Карла III

Певица Кэти Перри вышла на сцену у Виндзорского замка в металлическом корсетном платье Vivienne Westwood. Об этом пишет Page Six.

Кэти Перри выступила в золотом платье в честь коронации Карла III
© Газета.Ru

Платье было вдохновлено эпохой XVIII века и создано вручную специально для концерта в честь коронации. Согласно пресс-релизу, наряд был призван излучать «барочное величие». Исполнительница дополнила свой наряд золотыми серьгами и уложила волосы в гладкую прическу.

Перри исполнила два своих хита Roar и Firework перед толпой.

«Я так счастлива быть здесь с вами, люди, я так вас люблю», — сказала она. Исполнительница отметила, что ей «удалось привезти» свою маму Мэри с собой в Великобританию на это мероприятие.

Кэти Перри также поприветствовала короля Карла III, похвалив его за то, что он «пробудил чувства в стольких молодых людях» благодаря их совместной работе.

Исполнительница является послом Королевского британского азиатского фонда.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий