Кэти Перри выступила в золотом платье в честь коронации Карла III

Певица Кэти Перри вышла на сцену у Виндзорского замка в металлическом корсетном платье Vivienne Westwood. Об этом пишет Page Six.
Платье было вдохновлено эпохой XVIII века и создано вручную специально для концерта в честь коронации. Согласно пресс-релизу, наряд был призван излучать «барочное величие». Исполнительница дополнила свой наряд золотыми серьгами и уложила волосы в гладкую прическу.
Перри исполнила два своих хита Roar и Firework перед толпой.
«Я так счастлива быть здесь с вами, люди, я так вас люблю», — сказала она. Исполнительница отметила, что ей «удалось привезти» свою маму Мэри с собой в Великобританию на это мероприятие.
Кэти Перри также поприветствовала короля Карла III, похвалив его за то, что он «пробудил чувства в стольких молодых людях» благодаря их совместной работе.
Исполнительница является послом Королевского британского азиатского фонда.