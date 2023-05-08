У Шакиры новый роман — вы удивитесь, кто ее избранник

«Не так важно, верен кто-то тебе или нет. Что действительно важно — продолжать быть верным самому себе. Это правда, что, когда я чувствовала себя наиболее потерянной, музыка вернула меня на дорогу к самой себе», — сказала она со сцены, явно намекая на недавний публичный разрыв со звездой испанского футбола Жераром Пике после его многочисленных измен.

Признаться, по фото папарацци мы не смогли распознать статус их отношений, но достаточно уже одного факта, что ради этого свидания Том пропустил церемонию коронации своего друга в Лондоне. Почетный гость только прислал Карлу видеопоздравление из кабины истребителя. Ну что ж, чего только не сделаешь ради своей дамы, даже вечеринку года пропустишь. С одной стороны, конечно, рады за Шакиру, а с другой — тут ей уже нужно быть осторожнее: все-таки мстить главной звезде саентологии, это не то же самое, что простому футболисту.