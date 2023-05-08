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Певица Ольга Бузова ужинала в компании бывшего на Кипре

Музыкальная исполнительница Ольга Бузова встретилась с бывшим возлюбленным в одном из ресторанов Лимассола. Позже об этом она и ее спутник Тимофей Майоров рассказали в социальных сетях.

Ольга Бузова ужинала в компании бывшего на Кипре
© РИА Новости

Пара была за столом в небольшой компании. Тем не менее, после ужина Ольга Бузова выложила совместное фото с Майоровым и многозначительно подписала его:

"Может, сделаем то, о чем мы говорим постоянно, когда встречаемся?"

Соцсети

Майоров также был рад встрече. Согласно его посту в личном микроблоге, она была неожиданной, но приятной:

"Вечер удался, поплакали и посмеялись. Оля, ты — топ".

Ольга Бузова отмечала, что вспоминала о прошлых отношениях, когда записывала песню «Верни», и думает о возвращении к бывшему, когда слушает ее. Однако она пояснила, что, скорее всего, это желание вернуть не человека, а состояние любви и гармонии.

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Певица три года, начиная с 2009-го, тайно встречалась с Майоровым. После расставания они сохранили хорошее отношение друг к другу, Бузова называла бывшего идеальным мужчиной.

Ранее Ольга Бузова пожаловалась на травлю.

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