Певица Ольга Бузова ужинала в компании бывшего на Кипре
Музыкальная исполнительница Ольга Бузова встретилась с бывшим возлюбленным в одном из ресторанов Лимассола. Позже об этом она и ее спутник Тимофей Майоров рассказали в социальных сетях.
Пара была за столом в небольшой компании. Тем не менее, после ужина Ольга Бузова выложила совместное фото с Майоровым и многозначительно подписала его:
"Может, сделаем то, о чем мы говорим постоянно, когда встречаемся?"
Майоров также был рад встрече. Согласно его посту в личном микроблоге, она была неожиданной, но приятной:
"Вечер удался, поплакали и посмеялись. Оля, ты — топ".
Ольга Бузова отмечала, что вспоминала о прошлых отношениях, когда записывала песню «Верни», и думает о возвращении к бывшему, когда слушает ее. Однако она пояснила, что, скорее всего, это желание вернуть не человека, а состояние любви и гармонии.
Певица три года, начиная с 2009-го, тайно встречалась с Майоровым. После расставания они сохранили хорошее отношение друг к другу, Бузова называла бывшего идеальным мужчиной.