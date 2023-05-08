Финалистку "Голоса. Дети" преследовал взрослый фанат

14-летняя Ярослава Дегтярева, которая стала известной благодаря программе "Голос.Дети", вспомнила, как ее преследовал взрослый мужчина. Об этом она рассказала в шоу "PRO Говори".

Ярослава рассказала, что у известности есть отрицательная сторона. В частности, два года назад за ней следил взрослый мужчина. Сначала он писал негативные комментарии в интернете, в ответ на блокировку создавая новые аккаунты, а потом начал поджидать певицу у дома, стучался в квартиру и стал жить рядом.

По словам девочки, она неоднократно сталкивалась с подобным поведением: ее также встречали у школы и пытались выследить. Поэтому она выходит из дома только в сопровождении кого-то, кто сможет ее защитить, и не афиширует места съемок и выступлений.