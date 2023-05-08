Блогер Ида Галич показала негативные последствия солнечных ванн

Российская телеведущая, блогер и певица Ида Галич вышла на связь с поклонниками в социальных сетях, где рассказала им о негативных последствиях принятия солнечных ванн.

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Телеведущая опубликовала снимок, сделанный в отражении зеркала в ванной одного из отелей в Италии. Там она решила отдохнуть вместе с подругами. Как призналась знаменитость, она сильно обгорела на солнце.

«Мы возвращаемся с моря. Счастливые до безумия. Отгадайте, кто обгорел к чертям собачьим? Но я ни о чем не жалею», — написала она.