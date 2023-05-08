Комик Мягкова рассказала о жизни с неизлечимым заболеванием

Комик Ирина Мягкова рассказала о жизни с частыми головокружениями
Российская юмористка и креативный продюсер шоу «Женский Stand Up» Ирина Мягкова пожаловалась в личном Telegram-канале на самочувствие. Артистка раскрыла правду о своем неизлечимом заболевании.
Ирина объяснила, что около 10 лет назад столкнулась с диагнозом «доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение» (или ДППГ). Заболевание проявляется эпизодически. Его главный симптом – головокружения при перемене положения головы.
«Не прикольно, что это может начаться когда угодно и длиться от трех до семи дней у меня. (...) Иногда просто хожу по стеночке, чтобы не врезаться ни во что. Вестибулярный аппарат просто не понимает, где пол, где стена», — рассказала Мягкова подписчикам.
Юмористка посетовала, что ДППГ не поддается лечению, о чем девушка узнала от врачей. Облегчить состояние можно лишь специальными упражнениями. Мягкова призналась, что научилась жить с заболеванием.
«Просто решила так: что страдать, расстраиваться и переживать каждый раз, когда приступ. Просто чуть расстраиваюсь и потом живу дальше в крутящемся мире несколько дней», — пояснила она.
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