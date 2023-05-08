Комик Мягкова рассказала о жизни с неизлечимым заболеванием

«Не прикольно, что это может начаться когда угодно и длиться от трех до семи дней у меня. (...) Иногда просто хожу по стеночке, чтобы не врезаться ни во что. Вестибулярный аппарат просто не понимает, где пол, где стена», — рассказала Мягкова подписчикам.