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Поклонники Веры Брежневой недоумевают, почему певица перестала ухаживать за собой

Поклонники экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой отметили неухоженный внешний вид певицы. Артистка в последнее время часто публикует в соцсети снимки без ресниц, макияжа, маникюра и укладки. Несмотря на то, что Брежнева до сих обладает стройной модельной фигурой, многие отмечают, что, судя по всему, певице стало немного безразлично, как она выглядит.

Поклонники Веры Брежневой недоумевают, почему певица перестала ухаживать за собой
© Слово и Дело

Исполнительница поделилась снимком, где предстала перед поклонниками без макияжа, без ресниц и маникюра. Это сильно озадачило поклонников обладательницы привлекательной внешности. Они недоумевают, почему Брежневой надоело следить за собой.

Напомним, что Брежнева осудила проведение спецоперации по спасению мирного населения Донбасса. Артистка покинула Россию и сейчас проживает за границей.

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