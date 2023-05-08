Поклонники Веры Брежневой недоумевают, почему певица перестала ухаживать за собой

Поклонники экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой отметили неухоженный внешний вид певицы. Артистка в последнее время часто публикует в соцсети снимки без ресниц, макияжа, маникюра и укладки. Несмотря на то, что Брежнева до сих обладает стройной модельной фигурой, многие отмечают, что, судя по всему, певице стало немного безразлично, как она выглядит.