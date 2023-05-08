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«Вы издеваетесь надо мной?»: дочь Глюкозы прокомментировала беременность

Певица Глюкоза не скрывает, что у ее дочери Лиды достаточно тяжелый подростковый период. Сначала девочку выгнали из школы за курение, потом наследница призналась в психических проблемах, а недавно Глюкоза и вовсе заявила, что у нее есть план на случай, если ее дочь забеременеет.

Дочь Глюкозы прокомментировала беременность
© Popcake.tv

Наталья очень поддерживает Лиду на всем ее пути. Певица не стесняется говорить с дочерью о сексе, предохранении и беременности. Не так давно Глюкоза заявила, что наследница все-таки забеременеет, то она не позволит сделать ей аборт.

«Я говорю о том, что будем рожать, ждем», – произнесла тогда исполнительница.

После этого СМИ начали писать, что 15-летняя Лидия Чистякова беременна. Как девочка отнеслась к таким заголовкам и последующему хейта, она рассказала в своем первом интервью в проекте «САША ПРО».

«Меня хейтят только люди за 40. Я как-то проснулась и вижу статью: «Дочь Глюкозы беременна». В тот момент я подумала: «Да, вы издеваетесь надо мной». Это неправда. Меня раздражает, когда эти статьи доходят до моих друзей, которые потом у меня это уточняют. Нет, конечно, ты за кого меня принимаешь?» – ответила Лида в ответ на клевету о ее жизни в СМИ.

К слову, потом семья договорилась минимизировать информацию друг о друге в интервью.

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