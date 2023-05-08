Дочь Глюкозы прокомментировала беременность

«Меня хейтят только люди за 40. Я как-то проснулась и вижу статью: «Дочь Глюкозы беременна». В тот момент я подумала: «Да, вы издеваетесь надо мной». Это неправда. Меня раздражает, когда эти статьи доходят до моих друзей, которые потом у меня это уточняют. Нет, конечно, ты за кого меня принимаешь?» – ответила Лида в ответ на клевету о ее жизни в СМИ.