Как плохие зубы звезд превратились в улыбки на миллион: фото до и после

Далеко не всех людей природа одарила идеальными зубами, и звездные персоны — не исключение. К счастью, попав в волшебные руки стоматологов, абсолютно каждый может стать обладателем безупречной улыбки — вместе с врачом-стоматологом Луизой Автандилян разбираемся, кто из голливудских знаменитостей неоднократно посещал специалистов в стремлении избавиться от стоматологических проблем и обрести уверенность в себе.

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Плохие зубы — что делать?

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На состояние зубов и десен влияет множество факторов — наследственность и хронические заболевания, неправильное и несбалансированное питание, недостаточная гигиена полости рта и несвоевременное обращение к стоматологу.

Если вы делаете всё от вас зависящее, но внешний вид вашей улыбки оставляет желать лучшего, не отчаивайтесь: современная стоматология предлагает массу возможностей для безопасного восстановления зубов и придания им эстетичности.

Клиническое отбеливание зубов щадящим холодным способом при изменении цвета зубной эмали, ортодонтическое лечение на брекет-системах или невидимых элайнерах в случае скученности зубных единиц и дефектов зубного ряда, имплантация и реставрация зубов керамическими винирами — вы можете выбрать любой способ, исходя из имеющейся проблемы, как это уже сделали многие голливудские звезды.

Виктория Бекхэм

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Экс-участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм прошла долгий путь к своей идеальной улыбке через выравнивание прикуса при помощи брекетов и отбеливание, но в конечном итоге певица установила себе виниры. Правда, на публике Виктория улыбается довольно редко, и зря — улыбка выглядит превосходно.

Дэвид Бекхэм

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Вслед за своей супругой всемирно известный футболист Дэвид Бекхэм также занялся здоровьем своих зубов. Решение проблем заняло немало времени: исправление прикуса с помощью брекетов, лечение кариеса, отбеливание и реставрация зубов белоснежными винирами. Теперь спортсмен поражает болельщиков не только мощными голевыми передачами, но и ослепительной улыбкой — говорят, в одном из интервью Виктория призналась, что даже приревновала мужа к поклонницам, которые отмечают его новый привлекательный образ.

Николас Кейдж

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На ранних фотографиях Николаса Кейджа можно заметить нарушение прикуса — по некоторым данным, это произошло вследствие задержки смены молочных зубов на коренные и аномально узкой челюсти, а также образование небольшой щели между передними зубами — диастемы. Но прошло время, и популярный актер стал обладателем ровных зубов, которые при этом выглядят естественно. Сам Николас никогда не распространяется о том, посещал ли он стоматологический кабинет, но результат очевиден — выравнивание, отбеливание и частичное протезирование.

Зак Эфрон

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Несмотря на не вызывающий сомнений актерский талант и большие перспективы Зака Эфрона, продюсеров смущала его улыбка — выраженная диастема между передними зубами, которая буквально бросалась в глаза. Недолго думая, актер принял решение избавиться от щербинки: некоторое время носил элайнеры, а затем отбелил зубы.

Селин Дион

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Неподражаемая Селин Дион в начале своей карьеры также не могла похвастаться красивой естественной улыбкой, но на помощь диве пришли стоматологи: певице провели выравнивание зубного ряда, лечение и отбеливание зубов.

Эмма Уотсон

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Одна из любимейших актрис современной молодежи Эмма Уотсон рассказывала в интервью, что в юности не любила свою внешность и стеснялась улыбаться — в частности, из-за проблем с зубами. Но всё осталось в прошлом — специалисты поработали над улыбкой девушки: выровняли зубные ряды при помощи брекетов, изменили конусообразную форму клыков и установили керамические виниры.

Морган Фриман

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Самый узнаваемый актер Голливуда Морган Фриман чуть было не лишился зубов: серьезные нарушения прикуса привели к оголению шеек зубных единиц. Форма и цвет зубов также не устраивали мужчину, и он, как и его коллеги по творческому цеху, отправился к стоматологам, которые кардинально изменили улыбку актера при помощи протезирования.

Тренд на естественность

Рассуждая о преображении знаменитостей, стоит сказать и о современной тенденции на естественную красоту улыбки. Популярные российские блогеры и медийные личности стремятся не просто избавиться от очевидных проблем с зубами, но и добиться максимально натурального результата.

Именно по этой причине среди селебрити наблюдается рост спроса на замену композитных виниров на керамические. Керамика — это натуральность и рельефность, природный цвет и прозрачность, свойственная родным зубам. Никаких окрашенных контактов и сколов, воспаления десен и запаха изо рта — выбор очевиден.