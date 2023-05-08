Певица Глюкоза трогательно поздравила дочь Рей с 16-летием

«Ну вот, любимая моя доченька, тебе 16. Ты так всегда хочешь подгонять время и стать старше. А мне еще так хочется насладиться твоим взрослением! Ты так прекрасна! Очень талантливая, целеустремленная, обожаешь людей и все, что тебя окружает. Ты умеешь любить и ценить. Очень любим тебя с папой и всегда будем рядом», — написала Чистякова-Ионова.