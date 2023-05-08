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Певица Глюкоза трогательно поздравила дочь Рей с 16-летием

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) трогательно поздравила свою дочь Рей (Лидию Чистякову) с днем рождения. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) исполнительница опубликовала пост и ряд историй, посвященных 16-летию наследницы.

Певица Глюкоза трогательно поздравила дочь Рей с 16-летием
© Газета.Ru

«Ну вот, любимая моя доченька, тебе 16. Ты так всегда хочешь подгонять время и стать старше. А мне еще так хочется насладиться твоим взрослением! Ты так прекрасна! Очень талантливая, целеустремленная, обожаешь людей и все, что тебя окружает. Ты умеешь любить и ценить. Очень любим тебя с папой и всегда будем рядом», — написала Чистякова-Ионова.

Лидия Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Рей, — старшая дочь Глюкозы. Девушка также является певицей и 15 июня готовится дать свой первый сольный концерт в Москве.

27 апреля состоялась премьера мультфильма «Яга и книга заклинаний», в котором Рей озвучила одну из главных героинь — Синеглазку. В рамках ленты ее младшая сестра Вера дебютировала в качестве артиста озвучивания, подарив свой голос Ядвиге. По словам Рей, она гордится успехами сестры.

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