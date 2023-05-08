Петросян вышел на связь после новостей о госпитализации

Юморист Евгений Петросян вышел на связь после информации о его госпитализации. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 77-летний артист опубликовал видеообращение с поздравлением с наступающим Днем Победы.
«Я знаю, как мы любим нашу страну, и очень хотим, чтобы здесь все было хорошо. С праздником вас, дорогие россияне! С праздником великим, который поселился в наших сердцах навсегда», — сказал Петросян.
В ролике юморист предстал похудевшим и с непривычной седой щетиной.