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Евгений Петросян вышел на связь после новостей о госпитализации

Юморист Евгений Петросян вышел на связь после информации о его госпитализации. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 77-летний артист опубликовал видеообращение с поздравлением с наступающим Днем Победы.

Петросян вышел на связь после новостей о госпитализации
© Газета.Ru

«Я знаю, как мы любим нашу страну, и очень хотим, чтобы здесь все было хорошо. С праздником вас, дорогие россияне! С праздником великим, который поселился в наших сердцах навсегда», — сказал Петросян.

В ролике юморист предстал похудевшим и с непривычной седой щетиной.

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