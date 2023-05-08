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Телеведущая Ольга Орлова поздравила свою дочь Анну с 3-мя месяцами

45-летняя телеведущая Ольга Орлова поздравила свою дочь Анну с 3-мя месяцами. Фотографией с маленькой дочерью она поделилась на своей странице в социальных сетях.

Орлова поздравила свою дочь Анну с 3-мя месяцами
© Runews24.ru

Орлова вышла на связь с поклонниками и рассказала, что 6 мая ее дочери исполнилось три месяца. Она также опубликовала фотографию с дочерью и мужем и посетовала, что может показать поклонникам лишь свое лицо.

После этого Ольга Орлова вместе с мужем и старшим сыном Артемом уехала из Москвы, оставил Анну на няню и свою маму. Телеведущая рассказала, что несколько раз в год они летают в Магнитогорск, чтобы навестить свекровь Ольги.

При этом телеведущая заверила, что приехала к свекрови на один день и сегодня планирует вернуться в Москву.

Одна из поклонниц Ольги, во время общения телеведущей с подписчиками, задала ей вопрос о гиперопеке сына звезды. Ольга Орлова отметила, что не считает гиперопекой совместное времяпрепровождение.

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