Чехова рассказала, с какой проблемой столкнулась после похудения

Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что после сильного похудения столкнулась с тем, что ей стало сложно подбирать одежду в магазинах. Подробностями звезда поделилась в социальных сетях.

Когда телеведущая весила около 80 килограммов, она отправилась с подругой на шопинг в Милан. В магазинах Чеховой заявили, что нарядов ее размера нет. Сейчас же, по словам звезды, все в точности наоборот – вещи садятся не так, как хотелось бы: