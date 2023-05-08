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Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, с какой проблемой столкнулась после похудения

Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что после сильного похудения столкнулась с тем, что ей стало сложно подбирать одежду в магазинах. Подробностями звезда поделилась в социальных сетях.

Чехова рассказала, с какой проблемой столкнулась после похудения
© Рамблер

Когда телеведущая весила около 80 килограммов, она отправилась с подругой на шопинг в Милан. В магазинах Чеховой заявили, что нарядов ее размера нет. Сейчас же, по словам звезды, все в точности наоборот – вещи садятся не так, как хотелось бы:

"А сейчас проблема, что многое велико, а меньше размеров уже нет".

Сестра Жанны Фриске поделилась планом похудения

Известно, что Чехова похудела примерно на 30 килограммов благодаря отказу от сахара и продуктов, в которых он содержится.

Ранее Чехова объяснила, почему редко соглашается на телепроекты.

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