Лопес рассказала, из-за чего они могут расстаться с Аффлеком

Певица Дженнифер Лопес рассказала, из-за чего они могут расстаться с актером Беном Аффлеком
В 2021 году певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек возобновили отношения после длительного расставания, а в 2022 году они поженились. По словам артистки, их новые отношения может разрушить лишь один фактор. Подробностями знаменитость поделилась на шоу The View.
Так, по мнению Лопес, их отношения закончатся, если она узнает, что Аффлек изменил ей с ее лучшей подругой.
"Думаю, узнав об этом, я бы просто ушла", – ответила Дженнифер на вопрос, как бы она поступила в таком случае – "жестко или рационально".
Соведущая программы Вупи Голдберг поддержала певицу.