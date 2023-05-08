Лопес рассказала, из-за чего они могут расстаться с Аффлеком

В 2021 году певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек возобновили отношения после длительного расставания, а в 2022 году они поженились. По словам артистки, их новые отношения может разрушить лишь один фактор. Подробностями знаменитость поделилась на шоу The View.