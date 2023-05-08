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Певица Дженнифер Лопес рассказала, из-за чего они могут расстаться с актером Беном Аффлеком

В 2021 году певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек возобновили отношения после длительного расставания, а в 2022 году они поженились. По словам артистки, их новые отношения может разрушить лишь один фактор. Подробностями знаменитость поделилась на шоу The View.

Лопес рассказала, из-за чего они могут расстаться с Аффлеком
© Рамблер

Так, по мнению Лопес, их отношения закончатся, если она узнает, что Аффлек изменил ей с ее лучшей подругой.

"Думаю, узнав об этом, я бы просто ушла", – ответила Дженнифер на вопрос, как бы она поступила в таком случае – "жестко или рационально".

Бен Аффлек уверен, что Дженнифер Лопес мечтает его изменить

Соведущая программы Вупи Голдберг поддержала певицу.

Ранее 53-летняя Лопес снялась топлес и поделилась секретом красоты.

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