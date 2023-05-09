Актриса Валерия Ланская готовится стать женой во второй раз
Актриса Валерия Ланская, известная по роли в сериале «Кадетство», в скором времени выйдет замуж. Приятной новостью она поделилась в социальных сетях.
Звезда опубликовала в личном блоге фотографию с обручальным кольцом. Долгожданный презент ей вручил артист Театра оперетты Эдгар Голосной.
«07.05.2023. Я невеста», — подписала пост Ланская.
Артистка познакомилась с избранником еще девять лет назад. Между ними практически сразу возникла симпатия, а в прошлом году она объявила, что находится в романтических отношениях с коллегой.
Для Ланской это будет второй брак. Ранее она была замужем за режиссером Станиславом Ивановым.