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Актриса Валерия Ланская готовится стать женой во второй раз

Актриса Валерия Ланская, известная по роли в сериале «Кадетство», в скором времени выйдет замуж. Приятной новостью она поделилась в социальных сетях.

Ланская готовится стать женой во второй раз
© Слово и Дело

Звезда опубликовала в личном блоге фотографию с обручальным кольцом. Долгожданный презент ей вручил артист Театра оперетты Эдгар Голосной.

«07.05.2023. Я невеста», — подписала пост Ланская.

Артистка познакомилась с избранником еще девять лет назад. Между ними практически сразу возникла симпатия, а в прошлом году она объявила, что находится в романтических отношениях с коллегой.

Для Ланской это будет второй брак. Ранее она была замужем за режиссером Станиславом Ивановым.

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