Певица Лолита объяснила, почему заключила брачный контракт с пятым мужем
Певица Лолита Милявская объяснила, почему заключила брачный контракт со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. Подробностями артистка поделилась на YouTube-шоу "Вопрос ребром".
По словам певицы, она понимала, что если не заключит брачный контракт с пятым супругом, то потеряет квартиру, на которую сама заработала и которую подарил предыдущий муж.
"Я сказала мужу, у него испортилось настроение. Контракт был подписан уже после брака. Если бы эта тетка не настояла, я бы лишилась многого", — поделилась исполнительница.
Брак Милявской с Ивановым прервался после измены мужчины. Бывший супруг пытался оспорить оформленный ранее брачный договор в суде.