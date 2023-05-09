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Певица Лолита объяснила, почему заключила брачный контракт с пятым мужем

Певица Лолита Милявская объяснила, почему заключила брачный контракт со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. Подробностями артистка поделилась на YouTube-шоу "Вопрос ребром".

Лолита объяснила, почему заключила брачный контракт с пятым мужем
© РИА Новости

По словам певицы, она понимала, что если не заключит брачный контракт с пятым супругом, то потеряет квартиру, на которую сама заработала и которую подарил предыдущий муж.

"Я сказала мужу, у него испортилось настроение. Контракт был подписан уже после брака. Если бы эта тетка не настояла, я бы лишилась многого", — поделилась исполнительница.

Певица Лолита не понимает "терпелок" в браке

Брак Милявской с Ивановым прервался после измены мужчины. Бывший супруг пытался оспорить оформленный ранее брачный договор в суде.

Ранее Лолита выложила старое видео с Киркоровым.

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