Внуки Васильевой не смогли жить в Германии

Сын народной артистки России Татьяны Васильевой Филипп и невестка Мария вместе с детьми уехали из Германии в Россию, потому что они столкнулись с некоторыми странностями и низким уровнем образования. Подробности рассказала сама актриса.

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«Например, пару лет назад в школе (где учились старшие внуки Васильевой Ваня и Гриша — прим. ред.) появились учителя-мужчины, которые приходят на работу в женских колготках. И это считалось нормальным!» — поделилась Татьяна Васильева в программе «Секрет на миллион», которую ведет Лера Кудрявцева. Актриса отметила, что уровень образования в Германии гораздо ниже, чем в Москве. Дети любого пола ходят в общие туалеты, даже с трансгендерами, подчеркнула артистка.