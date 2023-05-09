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Дочь Глюкозы попросила не называть ее избалованной

Дочь певицы Глюкозы Лидия Чистякова призвала поклонников не воспринимать ее как наследницу богатых родителей. По словам девушки, она полностью самостоятельна, поэтому хочет поскорее съехать от семьи.

Дочь Глюкозы попросила не называть ее избалованной
© Слово и Дело

«Не воспринимайте меня как дочку богатеньких родителей — я, может, ей и являюсь, но я умею стирать, заправлять кровать, готовить, убираться. Все умею!» — заявила она в интервью YouTube-каналу «ПРО ГОВОРИ».

Также Чистякова призналась, что не стремится к богатой жизни. 14-летняя певица призналась, что ощущает себя на 28 лет, из-за чего она хочет как можно скорее сепарироваться.

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